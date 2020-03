STS-FIT: l’ADM blocca tutti i giochi. Dal 31 marzo consentita solo la vendita dei Gratta e Vinci

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – commenta il Sindacato dei totoricevitori sportivi – ha adottato la determina con la quale è stata sospesa anche la raccolta dei giochi numerici “10eLotto”, “Millionday”, “Winforlife”, “Winforlife vincicasa”, nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati. Pertanto, a decorrere dal 31 marzo e fino a data da destinarsi, rimane consentita la sola vendita dei “Gratta e Vinci”, fatta eccezione per le zone in cui la stessa non sia stata già precedentemente sospesa per effetto di provvedimenti restrittivi adottati a livello locale.

Tra le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a intimare l’alt, le continue segnalazioni, anche da parte di esponenti di organi istituzionali, che in alcuni esercizi, per i quali non vige obbligo di chiusura, gli avventori continuano a intrattenersi dopo la giocata in attesa delle estrazioni da remoto ovvero della verifica dell’eventuale vincita.

Si rinnova dunque l’invito a tutti i rivenditori di porre la massima attenzione e cura affinché la vendita e la partecipazione ai Gratta e Vinci non generi assembramenti o raggruppamenti di qualsiasi tipo.

I clienti dovranno in ogni caso essere invitati a grattare i tagliandi al di fuori del locale.

