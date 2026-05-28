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STS FIT, in arrivo un nuovo gioco: Super Win for Life

Dal prossimo 3 giugno prenderà ufficialmente il via “Vinci per la Vita – Super Win for Life”, il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale istituito da ADM e affidato alla

28 Maggio 2026

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Dal prossimo 3 giugno prenderà ufficialmente il via “Vinci per la Vita – Super Win for Life”, il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale istituito da ADM e affidato alla gestione di Sisal Italia. Contestualmente, verrà sospesa la formula “Win for life – Grattacieli”, il cui ultimo concorso è fissato al 31 maggio 2026.

Si tratta – scrive in una nota il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS FIT – di un passaggio particolarmente importante per l’intera famiglia dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Da tempo, infatti, il comparto attendeva un’innovazione di prodotto capace di rilanciare interesse e capacità attrattiva di alcune formule che, oggettivamente, negli ultimi anni avevano mostrato segnali di affaticamento. Tra queste, proprio “Grattacieli” non aveva raggiunto performance particolarmente brillanti.

Ora però occhi puntati sul nuovo gioco: il Super Win for Life prevede una formula che strizza l’occhio al Superenalotto. Si pronosticano 6 numeri (da 1 a 90) su 8 estratti. La vincita di prima categoria, poi, assegna una rendita di almeno 10.000 euro al mese per vent’anni, con un meccanismo di jackpot progressivo in caso di mancata assegnazione.

STS FIT guarda con attenzione e favore a tutte le iniziative che possano rafforzare e rilanciare il settore dei giochi. Perché è inutile nasconderlo: il successo commerciale dei giochi legali rappresenta un elemento positivo anche per questa rete. I tabaccai ricevitori vivono infatti quotidianamente il rapporto con la clientela e sono parte integrante del sistema distributivo del gioco pubblico.

Quando un prodotto funziona, ne beneficia tutta la filiera: concessionari, Stato e naturalmente anche le rivendite. Ma è altrettanto vero il contrario: formule deboli o poco performanti finiscono inevitabilmente per penalizzare anche la rete fisica.

 

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