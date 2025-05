STS FIT. Gara Lotto: IGT si aggiudica la concessione per i prossimi nove anni

IGT continuerà a gestire il gioco del Lotto e i concorsi collegati come il 10eLotto anche per i prossimi 9 anni. È questo l’esito dell’apertura delle buste con l’offerta economica

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),- si legge sul portale del Sindacato dei Totoricevitori Sportivi – aveva già concluso lo scorso 12 maggio la valutazione delle offerte tecniche. Ora, con l’esame della componente economica, si è chiusa la parte più delicata della procedura di selezione. La gara ha suscitato grande interesse nel settore per l’importanza strategica della concessione. Il gioco del Lotto e le sue varianti, infatti, continuano a rappresentare una delle principali voci del comparto del gioco pubblico in Italia. Secondo i dati aggiornati al2024, la raccolta complessiva di Lotto, 10eLotto e altri giochi numerici a totalizzatore ha superato la soglia degli 8 miliardi di euro. Il valore della nuova concessione, in termini prospettici, è stimato in oltre 4,3 miliardi di euro per l’intera durata del contratto.

IGT, che gestisce il Lotto da oltre trent’anni, si prepara così a proseguire nella sua attività, puntando su continuità operativa e innovazione tecnologica.

L’aggiudicazione ufficiale è attesa nelle prossime settimane, seguita dalla firma della nuova concessione.

PressGiochi