Sud America. Stretta del governo di Trinidad e Tobago sul gioco illegale: previste pene e sanzioni più severe

Il governo di Trinidad e Tobago ha delineato un piano per contrastare il gioco d’azzardo illegale, rafforzando le sanzioni contro chi vi è coinvolto. Il ministro delle Finanze, Davendranath Tancoo,

15 Ottobre 2025

Il governo di Trinidad e Tobago ha delineato un piano per contrastare il gioco d’azzardo illegale, rafforzando le sanzioni contro chi vi è coinvolto.

Il ministro delle Finanze, Davendranath Tancoo, ha annunciato importanti modifiche legislative mirate a colpire direttamente la redditizia rete di scommesse clandestine che continua a minare il settore regolamentato del gioco.

Durante la presentazione del bilancio del 13 ottobre, Tancoo ha rivelato che, mentre il National Lotteries Control Board (NLCB) genera quasi TTD 3 miliardi (circa 442 milioni di dollari) all’anno, gli operatori illegali continuano a erodere i profitti.

Tancoo stima che il giro d’affari delle lotterie illegali a Trinidad e Tobago superi i TTD 9 miliardi all’anno, ovvero tre volte il mercato regolamentato. Di conseguenza, ha proposto di inasprire le sanzioni contro le lotterie illegali, andando oltre le disposizioni attuali contenute nelle sezioni 19, 20 e 21 della Gambling and Betting Act.

La sezione 19 verrebbe modificata per prevedere una multa di TTD 250.000 e tre anni di reclusione, oppure, in caso di condanna per reato grave, una multa di TTD 3 milioni e sette anni di carcere. Questi piani sono in linea con il Gambling (Gaming and Betting) Control Act 2021, che è in attesa di piena attuazione. Attualmente, solo le parti I, II e X della legge sono state proclamate dal governo.

Le modifiche mirano anche a chiudere le scappatoie sfruttate dalle lotterie illegali, che utilizzano i risultati ufficiali delle estrazioni del NLCB. Gli operatori del mercato nero spesso emettono biglietti contraffatti simili a scontrini, camuffando le scommesse come acquisti di beni di consumo.

La nuova legislazione prende di mira specificamente questa pratica, definendola reato autonomo ai sensi del National Lotteries Act. In questo caso, si prevede di applicare le stesse sanzioni previste dalla sezione 19 modificata della Gambling and Betting Act. L’applicazione della legge si estenderà a tutte le persone e organizzazioni che accettano scommesse o effettuano pagamenti basati sui risultati ufficiali delle lotterie.

Sebbene il NLCB otterrà poteri di enforcement ampliati, l’ente regolatore sarà tenuto a versare pagamenti trimestrali a un Fondo Consolidato, rafforzando la supervisione finanziaria. Il governo spera che la combinazione di sanzioni più severe, maggiore controllo e regolamenti modernizzati possa ridurre significativamente le perdite e ripristinare la fiducia nel settore del gioco legale.

 

PressGiochi

Sud America. Stretta del governo di Trinidad e Tobago sul gioco illegale: previste pene e sanzioni più severe

