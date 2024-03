StreetWeb conferma Microgame come service provider, determinante la capacità di anticipare il futuro

StreetWeb, concessionario di gioco a distanza del prestigioso gruppo Terrabusi, leader nel mercato italiano del settore del gaming, ha rinnovato il contratto con Microgame, confermandolo come fornitore full dei suoi prodotti e servizi. L’annuncio ufficiale durante Enada Primavera 2024.

Sin dall’inizio della loro collaborazione, nel 2014, StreetWeb ha trovato in Microgame un partner affidabile e all’avanguardia. L’accordo di rinnovo sottolinea la fiducia di StreetWeb nell’esperienza e nella capacità di Microgame di anticipare le future tendenze del settore e fornire soluzioni innovative e personalizzate.

La decisione di rinnovare l’accordo con il service provider leader italiano del gaming è stata guidata principalmente dalla capacità di Microgame di anticipare le sfide e le trasformazioni del settore, fornendo soluzioni all’avanguardia in grado di adattarsi al cambiamento e alle esigenze in evoluzione del mercato.

Il team di Microgame è entusiasta di continuare a supportare StreetWeb nel raggiungimento dei suoi obiettivi commerciali, impegnandosi a fornire servizi di alta qualità e soluzioni tecnologiche all’avanguardia che consentiranno a entrambe le parti di mantenere una posizione di leadership nel mercato del gioco italiano.

“È con grande soddisfazione che accogliamo il rinnovo di questa partnership con StreetWeb” ha dichiarato Diego Mendez, Direttore Commerciale di Microgame. “Siamo entusiasti di poter continuare a far crescere il business di StreetWeb e di essere il partner perfetto non solo per loro, ma anche per tutti gli altri Operatori che continuano a sceglierci. Ci confermiamo l’unico service provider del gaming italiano in grado di anticipare il futuro e fornire soluzioni all’avanguardia per affrontare le nuove sfide del mercato“.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa anche in casa StreetWeb: “Lavorare con Microgame ci consente di offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative e all’avanguardia nel settore del gioco a distanza. Siamo fiduciosi che questa collaborazione continuerà a portare successo a entrambe le parti“.

PressGiochi