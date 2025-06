“Strategie e innovazione per il gioco responsabile”. Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Presentiamo un prodotto che mette al centro tutela del giocatore e AI”

Il convegno “Strategie e Innovazione per il Gioco Responsabile. Le Persone al Centro di un’Industria Sostenibile” rappresenta un’opportunità unica per fare il punto sul futuro del gioco pubblico su rete

Il convegno “Strategie e Innovazione per il Gioco Responsabile. Le Persone al Centro di un’Industria Sostenibile” rappresenta un’opportunità unica per fare il punto sul futuro del gioco pubblico su rete fisica, esplorando come l’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale possano camminare di pari passo. Promosso da NOVOMATIC Italia l’evento si è tenuto oggi a Roma.

Nel corso dell’incontro, istituzioni, operatori del settore, esperti e accademici discuteranno le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione. La giornata sarà arricchita da due tavole rotonde, in cui si analizzeranno, da un lato, gli aspetti sociali legati alla prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), e, dall’altro, le opportunità derivanti dall’uso delle nuove tecnologie per rendere il gioco sempre più responsabile e sostenibile.

Una ricerca esclusiva firmata da Nomisma sarà presentata durante il dibattito, offrendo approfondimenti cruciali sulle dinamiche di mercato e sulle tendenze emergenti. Con un focus sulle persone e sul loro benessere, l’evento si prefigge di stimolare un dialogo costruttivo su come il settore possa evolversi, rispondendo alle sfide di oggi e preparando il terreno per un futuro più sostenibile e inclusivo.

Ad aprire l’evento l’Amministratore Delegato di Novomatic Italia, Markus Buechele, che ha affermato: “La tutela della salute pubblica e la sostenibilità del settore in cui operiamo sono elementi fondamentali per tutti noi. Sono convinto che stiamo costruendo un futuro in cui il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) non sarà più visto come un pericolo sociale, poiché avremo compreso l’importanza dell’intrattenimento per ogni essere umano. In questa visione, crediamo fermamente nell’uso dell’intelligenza artificiale, un alleato strategico per rendere il nostro settore sempre più responsabile.

Abbiamo voluto fortemente questo incontro per favorire un confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per rafforzare il valore sociale ed economico del comparto dei giochi pubblici in Italia. La tutela delle persone e la promozione di un approccio sempre più responsabile e sostenibile sono per noi priorità imprescindibili, che richiedono il contributo congiunto di tutti.

Abbiamo atteso a lungo il riordino del gioco fisico, che sembrava imminente, e oggi siamo orgogliosi di presentarvi un nuovo prodotto che mette al centro la tecnologia, l’intelligenza artificiale e la tutela dei giocatori, in attesa del riordino normativo del settore del gioco pubblico.”

PressGiochi