Stefano De Vita nominato Direttore Generale di Fondazione FAIR

Fondazione FAIR – Fondazione per l’Ascolto, l’Innovazione e la Ricerca sul Gioco Responsabile – annuncia la nomina di Stefano De Vita a Direttore Generale.

Nel suo nuovo ruolo, De Vita avrà la responsabilità di coordinare le attività della Fondazione, contribuendo allo sviluppo delle linee di ricerca e delle iniziative dedicate alla promozione di un approccio sempre più consapevole al Gioco Responsabile.

“La nomina di Stefano De Vita a Direttore Generale rappresenta un importante rafforzamento della struttura organizzativa della Fondazione e un passo significativo nel suo percorso di crescita”, afferma Matteo Caroli, Presidente di Fondazione FAIR. “Il suo ingresso porta competenze solide e un’esperienza consolidata nel Gioco Responsabile, che rafforzeranno le attività della Fondazione e la sua capacità di dialogare con i suoi stakeholder, in una fase di profonda evoluzione del settore”.

“È con grande onore che accetto questa nuova sfida professionale”, dichiara Stefano De Vita, Direttore Generale di Fondazione FAIR. “Insieme al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico della Fondazione lavoreremo per consolidare un approccio al Gioco Responsabile che sviluppi studi e modelli basati sull’analisi dei dati e sulla ricerca scientifica per rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani”.

De Vita entra in Fondazione FAIR dopo un lungo percorso professionale in Sisal, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nella ricerca, nell’analisi dei dati e nelle strategie di Gioco Responsabile, contribuendo allo sviluppo di un modello riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Dal 2023 è membro del Comitato Direttivo di ASSIRM, l’Associazione italiana delle società di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, ed è autore di diversi paper scientifici sulle analisi comportamentali dei giocatori italiani.

