Stefan Soloviev, magnate dell’immobiliare sta puntando 3 miliardi di dollari per un casinò a Manhattan

Il 47enne Stefan Soloviev potrebbe modificare lo skyline di New York, come ha fatto il suo defunto padre, il magnate dell’immobiliare Sheldon Solow. Quest’ultimo, figlio di un muratore, dopo aver abbandonato l’università ha costruito una fortuna da 4,4 miliardi di dollari nel settore immobiliare, innalzando un impero di grattacieli e di edifici residenziali, tra cui il 9 West 57th Street. Soloviev – che, anche per prendere le distanze dal padre, utilizza la grafia originale russa del nome di famiglia – ha fondato un impero di terreni agricoli e ferrovie in Kansas e Colorado e ha ora un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari.

Come scrive Forbes.it – Soloviev è ora tornato a casa per cercare di vincere uno dei premi più ambiti del Paese: una delle tre licenze per case da gioco nella città di New York, che lo Stato dovrebbe presto assegnare a immobiliaristi dalle finanze molto solide.

Soloviev vuole trasformare il suo terreno lungo l’East River in quella che ha soprannominato Freedom Plaza. Il progetto prevede un albergo da 1.000 camere, due grattacieli residenziali, una ruota panoramica, un campo da calcio, un museo dedicato alla democrazia con grandi lastre del Muro di Berlino provenienti dalla sua collezione personale. E, naturalmente, un casinò con negozi, ristoranti e una sala concerti. La società sta cercando di siglare un accordo per il casinò con un importante partner e, sostiene Soloviev, sarebbe pronta a investire 3,2 miliardi di dollari nel progetto.

“È la cosa più eccitante che ci sia in questo momento a New York”, racconta Soloviev mentre cammina sul suo terreno spoglio, che un tempo ospitava una centrale elettrica della Con Edison, fino a quando, nel 2000, l’azienda della sua famiglia l’ha acquistato in una controversa operazione da 600 milioni di dollari, ha raso al suolo gli edifici e ha bonificato il terreno. Ancora una volta, non si tratta solo di un casinò, ma di un “quartiere ricreativo. Che le persone giochino o meno d’azzardo, questo complesso attirerà la gente e costituirà un punto focale per la città”.

Ma Soloviev non è l’unico a voler convincere i newyorkesi che il loro quartiere ha bisogno di un casinò. All’inizio di questo mese, la New York State Gaming Facility Location Board (la Commissione per l’ubicazione delle case da gioco dello Stato di New York) ha pubblicato una richiesta di candidature per un massimo di tre nuovi casinò nella parte sud dello Stato (che comprende i cinque quartieri cittadini, Westchester e Long Island). Ha chiesto a ogni offerente di impegnarsi con un capitale minimo di 500 milioni di dollari, oltre a un’ulteriore somma di almeno 500 milioni per la licenza di gioco. Ciascun offerente deve inoltre corrispondere alla New York State Gaming Commission (la Commissione per il gioco d’azzardo dello Stato di New York), solo per poter presentare la domanda, un compenso a fondo perduto di un milione di dollari.

In questi ultimi mesi, gli immobiliaristi più ricchi e potenti di New York hanno svelato i loro piani ambiziosi per la realizzazione di casinò in stile Las Vegas nei cinque quartieri. Related Companies, l’immobiliarista di Hudson Yards a Manhattan, sta collaborando con Wynn per il progetto di un casinò vicino al Javits Center nella parte ovest di Manhattan. Il proprietario di Saks Fifth Avenue, Hudson’s Bay Co., vuole trasformare gli ultimi tre piani del suo grande magazzino vicino al Rockefeller Center in un casinò ultra-chic. E il colosso immobiliare Sl Green Realty Corp., la Roc Nation di Jay-Z e la Caesars Entertainment sperano di portare il Caesars Palace nel cuore di Times Square.

Tutte le offerte – A gennaio Vornado, il colosso immobiliare di New York, ha dichiarato di essere in procinto di valutare anche una possibile offerta per un casinò che sostituisca l’Hotel Pennsylvania, proprio di fronte al Madison Square Garden, che dovrebbe essere demolito alla fine di quest’anno. “Stiamo studiando la possibilità di richiedere una licenza per un casinò, ma non abbiamo preso alcuna decisione definitiva”, ha dichiarato un portavoce di Vornado.

Poi ci sono le offerte per i quartieri periferici. Il miliardario degli hedge fund Steve Cohen, proprietario dei New York Mets, vuole costruire un casinò nel parcheggio vicino al CitiField di Willets Point, nel Queens. L’immobiliarista Thor Equities ha invece annunciato un progetto da 3 miliardi di dollari per erigere un casinò a Coney Island su un terreno di cinque ettari di fronte al litorale compreso tra Surf Avenue e Wonder Wheel Way.

Las Vegas Sands – che nel 2021 ha venduto ad Apollo Management i suoi due casinò di Las Vegas, il Venetian e il Palazzo, per 6,25 miliardi di dollari – vuole ora riconquistare una presenza importante nel settore del gioco d’azzardo in America, con un progetto multimiliardario al Nassau Coliseum di Long Island.

Un altro ostacolo per Soloviev e gli altri miliardari e magnati del settore immobiliare che si contendono una licenza è che ci sono già due contendenti dati per favoriti. Molti addetti ai lavori e politici ritengono che i due casinò vicino a Manhattan abbiano un enorme vantaggio, in quanto sono già in funzione e alimentano le casse dello Stato da anni. Il Resorts World New York a Jamaica, nel Queens, accessibile dalla metropolitana e di proprietà della Resorts World Genting del miliardario Lim Kok Thay, e il casinò Empire City della Mgm, a Yonkers, gestiscono ippodromi e video slot machine, ma non giochi da tavolo come blackjack o roulette. (Resorts World, che lo scorso anno ha registrato ricavi per 640 milioni di dollari, è uno dei casinò con i migliori risultati del Paese). Queste due location possono facilmente trasformarsi in tempi brevi in veri casinò.

Nick Antenucci, avvocato e lobbista che ha lavorato per conto di Resorts, afferma che in una gara d’appalto può succedere di tutto, ma due delle tre licenze dovrebbero spettare a Resorts World e Mgm. “Se dovessi scommettere, stiamo parlando di una sola licenza”, afferma. Ciò significa, dice Antenucci, che i più grandi immobiliaristi della città e le più grandi società di gioco d’azzardo del mondo si stanno battendo per “il sacro Graal”, una licenza per un casinò a Manhattan, che promette di generare miliardi di dollari in ricavi derivanti dal gioco d’azzardo.

I cittadini contro i nuovi casinò – Al di là della concorrenza spietata, il problema fondamentale per il Freedom Plaza di Soloviev e per tutti i potenziali casinò di New York è che i cittadini non li vogliono. Anche se Soloviev è cresciuto a un isolato di distanza dall’appezzamento libero di sua proprietà e gli edifici di suo padre sono disseminati per tutto il quartiere, il Community Board 6, che gestisce i quartieri di Murray Hill, Tudor City e Kips Bay, si oppone fermamente al progetto.

“L’opposizione è fortissima”, afferma Kyle Athayde, presidente del Community Board 6 di Manhattan, aggiungendo che il consiglio farà “assolutamente” tutto quanto in suo potere per “bloccare” il progetto.

“Siamo abituati a questo tipo di ‘sistemazioni’, si tratta di un diversivo”, spiega Athayde, anche lui cresciuto nel quartiere. A suo dire i cittadini vedono la ruota panoramica, il campo da calcio e altre amenità come ‘trabocchetti’ creati ad arte per convincere la comunità locale a dare il via libera al casinò. “Tutti gli immobiliaristi fanno così; la loro tattica è quella di dire: ‘Hey, noi costruiremo queste cose fantastiche, enormi e che ci garantiranno un sacco di utili, ma vi concederemo comunque un po’ di spazi verdi’”, riferisce Athayde. “Non ne possiamo più di queste briciole”.

Ma Michael Hershman, amministratore delegato del Gruppo Soloviev, è convinto che la società possa ottenere il sostegno dei cittadini: “Qualunque cosa tu voglia costruire a Manhattan, è difficile che la comunità non si opponga”.

PressGiochi