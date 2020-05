Stati Uniti. Significativo aumento nel settore delle scommesse ippiche nel mese di aprile

Negli Stati Uniti il mese di aprile ha visto un forte aumento nel settore delle scommesse ippiche, uno dei pochi sport che ha continuato le attività durante la pandemia del COVID-19.

I dati della società di dati ippica Equibase mostrano che la scommessa media per giorno di gara era significativamente più alta di 7.522.346 USD rispetto alla cifra di aprile dello scorso anno di 2.720.123 USD, ciò rappresenta un massiccio aumento del 176,54%. Nonostante quest’aumento, l’attività di scommessa è diminuita del 25% a 639.399.396 USD rispetto ai 845.958.246 US nel 2019. Con il numero dei giorni in cui sono presenti gare per cui scommettere del 72% e alcune degli eventi più importanti cancellati o rimandati, i numeri di aprile rappresentano un’ottima ondata di ottimismo per l’industria. Gulfstream e Oaklawn, due ippodromi che sono rimasti aperti durante il blocco, hanno guadagnato in media 7,5 milioni di dollari nel mese di aprile, in aumento rispetto ai 2,7 milioni di dollari dell’anno precedente. Anche in TV, durante la pandemia, la visione di corse è aumentata notevolmente.

PressGiochi