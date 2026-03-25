Newsletter

25 Marzo 2026 - 13:27

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Stati Uniti, proposta di legge bipartisan per vietare i prediction markets

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha presentato una proposta di legge per vietare alle piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket di offrire contratti legati allo sport, segnando

25 Marzo 2026

Share the post "Stati Uniti, proposta di legge bipartisan per vietare i prediction markets"

Stampa pagina

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha presentato una proposta di legge per vietare alle piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket di offrire contratti legati allo sport, segnando il primo sforzo coordinato del Congresso per regolamentare questo settore in rapida crescita.

Il disegno di legge – presentato da Adam Schiff (Democratico – California) e John Curtis (Repubblicano – Utah) – vieterebbe alle entità regolamentate dalla CFTC di offrire “event contracts”, ossia contratti binari (sì/no) basati su risultati futuri legati a eventi sportivi. Vieterebbe inoltre offerte di tipo casinò come slot machine, video poker, blackjack e bingo.

La proposta arriva in un contesto di crescenti tensioni tra autorità federali, stati e operatori dei prediction market su come queste piattaforme debbano essere regolamentate.

La legislazione mira a stabilire regole federali rafforzando al contempo l’autorità degli stati sul gioco d’azzardo. Vieta contratti legati a eventi come guerre, morti e operazioni militari, citando motivi di sicurezza. Una disposizione chiave è pensata per impedire alle piattaforme di sfruttare la classificazione federale come derivati per aggirare le leggi statali sul gioco e i relativi regimi fiscali, mettendo direttamente in discussione l’attuale interpretazione della preminenza federale.

Piattaforme come Kalshi e Polymarket consentono agli utenti di scambiare contratti basati su numerosi eventi, che spaziano dalla politica al meteo, fino alla cultura pop e allo sport. Proprio il segmento sportivo rappresenta una quota rilevante dell’attività, mettendole in competizione diretta con operatori tradizionali come FanDuel e DraftKings.

Questa concorrenza ha acceso il dibattito perché le scommesse sportive classiche sono soggette a regolamentazione e tassazione a livello statale dopo la sentenza della Corte Suprema del 2018 nel caso Murphy v. NCAA. I prediction market, invece, vengono criticati perché aggirano le protezioni per i consumatori previste dagli stati, incidono sulla sovranità delle tribù e, a differenza del gioco regolamentato, non generano entrate fiscali pubbliche.

Dal loro punto di vista, però, i prediction market sostengono di operare come mercati di derivati finanziari. Questa interpretazione permette loro di offrire servizi su scala nazionale, anche in stati dove le scommesse sportive sono limitate, come Utah e, in alcuni casi, California. Nel frattempo, la Commodity Futures Trading Commission ha adottato un approccio più permissivo nei confronti degli “event contracts”, favorendone l’espansione ma attirando critiche da parte dei legislatori.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli partecipa all’edizione 2026 del T2000 in tour a Catania

SuperEnalotto, dietro a ogni vincita c’è una storia: da oggi sono tutte raccolte sul sito ufficiale insieme a curiosità e record

10&Lotto: in Sicilia vincite per 37.500 euro

Lotto: il Lazio premiato con oltre 86mila euro

The European Lotteries, nel 2024 un contributo record di 29,4 miliardi di euro alla società

Stati Uniti, proposta di legge bipartisan per vietare i prediction markets

Giochi pubblici, interrogazione PD-IDP: “Il MEF chiarisca su dati e obblighi informativi”

GiGA Expo 2026 cancellata per le tensioni in Medio Oriente

Apparecchi comma 7, Sapar pubblica un vademecum sulla funzionalità del portale ADM

Lotterie nazionali, trasmesso decreto del MEF al Parlamento: anche per il 2026 confermata solamente la Lotteria Italia

ELK Studios e Light & Wonder insieme a Enada con una presenza commerciale unificata

Agcom, prevista per domani la trattazione dell’atto di indirizzo sul gioco responsabile

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×