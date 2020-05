Stati Uniti. Pennysilvania: boom dei ricavi generati dal gioco d’azzardo online

Ad aprile, le entrate del gioco d’azzardo nello stato della Pennsylvania sono diminuite drasticamente, scendendo dell’83,8% a 46,1 milioni di dollari. I numeri sono dovuti alla chiusura forzata dei casinò come per contrastare la diffusione del COVID-19. Delle entrate generate, il gioco d’azzardo online ha rappresentato il 93,4% secondo i dati pubblicati dal Gaming Control Board dello stato. Le entrate del gioco d’azzardo online hanno raggiunto i 43,1 milioni di dollari, con un aumento del 77,5% rispetto ai 24,3 milioni generati a marzo. I ricavi delle slot online sono più che raddoppiati di mese in mese raggiungendo i 27,3 milioni di dollari con i ricavi dei giochi da tavolo che hanno raggiunto i 10,5 milioni di dollari, crescendo del 19,4%.

PressGiochi