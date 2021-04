Stati Uniti. Nuovo rapporto AGA: preoccupa la proliferazione delle macchine da gioco illegali

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato un rapporto che evidenzia i pericoli relativi alle slot machine illegali e non regolamentate che proliferano negli Stati Uniti. Queste macchine da gioco illegali non sono soggette a test, licenze o standard normativi significativi e sono spesso legate ad attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro, traffico di droga e criminalità. Le macchine per il gioco d’azzardo illegali non sono soggette agli stessi rigorosi requisiti normativi che l’industria del gioco legale soddisfa, inclusi il processo di licenza, test di gioco e reporting e gioco responsabile, né sono monitorate per garantire il fair play ai clienti. Anche gli operatori di macchine non regolamentati mancano di formazione sul gioco responsabile, potenzialmente possono attirare i bambini e coloro che soffrono di comportamenti problematici di gioco. I recenti raid contro le slot machine illegali le hanno collegate al traffico di droga, all’attività delle gang, alla violenza e a diverse importanti famiglie della criminalità organizzata.

Per combattere la diffusione di macchine illegali, il rapporto raccomanda: le forze dell’ordine e i responsabili politici devono dare la priorità a una solida applicazione delle leggi per sradicare le macchine da gioco illegali e non regolamentate; gli Stati e le comunità non devono autorizzare queste macchine e continuare a erodere le normative e consentire inutili rischi per i consumatori; le aziende dovrebbero rimuovere attivamente i giochi illegali e non regolamentati dalle loro proprietà; l’industria del gioco regolamentata e le comunità delle forze dell’ordine devono condividere le preoccupazioni sulla minaccia che le macchine da gioco illegali rappresentano per le comunità.

“La storia ci ha insegnato che il gioco d’azzardo non regolamentato dà origine a una serie di preoccupazioni legali e sociali e alla fine erode la fiducia del pubblico nella sicurezza e nell’integrità dell’intera industria del gioco”, ha affermato Mark Brnovich, Procuratore generale dell’Arizona ed ex Direttore del Dipartimento del gioco dell’Arizona. “Il gioco legale offre enormi vantaggi alle comunità e operare con una licenza di gioco è un privilegio che il nostro settore deve prendere sul serio”, ha affermato Jessica Feil, Vicepresidente per le relazioni governative e Consigliere per le politiche di gioco di AGA.

PressGiochi