Stati Uniti. New York revoca il coprifuoco e i casinò tornano agli orari pre-pandemia

A seguito dell’annuncio del Governatore Andrew Cuomo dell’allentamento delle restrizioni attualmente in vigore per le attività di svago e intrattenimento, i casinò nello Stato di New York torneranno all’orario normale. Questa settimana lo stato di New York revocherà anche il coprifuoco per le piste da bowling, i cinema, le palestre e le sale da biliardo. Nonostante la flessibilità dell’orario, la capacità rimarrà limitata al 25% oltre alla mascherina obbligatoria per tutti e il controllo della temperatura. L’Empire City Casino di Yonkers aprirà dalle 10:00 alle 6:00 dopo la revoca del coprifuoco delle 23:00. Resorts World Catskills riprenderà le operazioni 24 ore su 24.

Meghan Taylor, vicepresidente per gli affari governativi e le pubbliche relazioni di Resorts World Catskills, ha dichiarato: “È passato quasi un anno da quando abbiamo chiuso completamente lo scorso 16 marzo. Saremo di nuovo qui il 5 aprile 2021, tornando all’orario di apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Resorts World Catskills. Abbiamo barriere in plexiglass alle slot machine e tavoli, così da proteggere e mettere in sicurezza sia i nostri ospiti che i nostri dealer. Tutti sono tenuti a indossare la mascherina all’interno della struttura. I nostri numeri non sono quelli di pre-pandemia, ma sono molto vicini. Penso che aiuti anche il fatto che molte più persone siano vaccinate. Le persone si sentono semplicemente più a loro agio in pubblico”.

