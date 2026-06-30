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Stati Uniti. Nevada, a maggio ricavi dei casinò a 1,4 miliardi di dollari (+7,4%)

Prosegue il trend positivo del settore del gioco in Nevada. Secondo i dati diffusi dal Nevada Gaming Control Board (NGCB), nel mese di maggio i casinò dello Stato hanno generato

30 Giugno 2026

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Prosegue il trend positivo del settore del gioco in Nevada. Secondo i dati diffusi dal Nevada Gaming Control Board (NGCB), nel mese di maggio i casinò dello Stato hanno generato 1,4 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato segna anche un miglioramento rispetto agli 1,3 miliardi di dollari registrati nell’aprile 2026.

A trainare il mercato è stata ancora una volta la Clark County, l’area che comprende la Las Vegas Strip, il centro di Las Vegas, North Las Vegas, la Boulder Strip e le zone circostanti. La contea ha totalizzato 1,2 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 7,4% su base annua.

Particolarmente significativa la performance della Las Vegas Strip, che ha registrato ricavi pari a 807,9 milioni di dollari, con una crescita del 13,2% rispetto a maggio dello scorso anno, confermandosi il principale motore dell’industria del gaming del Nevada.

Segnali positivi arrivano anche dalle altre aree dello Stato. La Washoe County, che comprende i casinò di Reno, Sparks e North Lake Tahoe, ha chiuso il mese con 98,2 milioni di dollari di ricavi, in aumento dell’8,3%. Ancora più marcata la crescita di South Lake Tahoe, che ha registrato un incremento del 23,5%, raggiungendo 16,7 milioni di dollari.

In rialzo anche la Elko County, con 37,6 milioni di dollari di ricavi (+4,5%), mentre la Carson Valley Area è risultata l’unica tra le principali aree di gioco a registrare una flessione, con 12,5 milioni di dollari, pari a un calo del 2% rispetto allo stesso mese del 2025.

Oltre alla crescita della raccolta, aumenta anche il gettito fiscale. Il Nevada Gaming Control Board ha infatti reso noto che nel mese di maggio lo Stato ha incassato 89,5 milioni di dollari in imposte percentuali sul gioco (percentage fees), con un incremento del 19% su base annua.

 

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