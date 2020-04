Stati Uniti, nell’Illinois prorogata la chiusura dei casinò fino alla fine di aprile

L’Illinois Gaming Board ha annunciato che la sospensione temporanea del gioco d’azzardo nello stato a causa dell’attuale crisi del Coronavirus sarà estesa fino al 30 aprile. Il periodo iniziale di chiusura per i casinò e le sedi di videogiochi era previsto fino a fine marzo. Tuttavia, tali strutture non potranno riaprire prima della fine di aprile. Il Gaming Board ha affermato che continuerà a monitorare la situazione e rilascerà ulteriori aggiornamenti ai licenziatari e alle parti interessate quando saranno disponibili nuove informazioni. “La salute e la sicurezza degli utenti, dei dipendenti dell’industria dei giochi, del personale della Gaming Board e di tutti gli altri in Illinois è la massima priorità della Gaming Board. Stiamo monitorando gli sviluppi riguardanti Covid-19 e continuerà a prendere decisioni basate su scienza, assistenza sanitaria pubblica e leggi e regole applicabili”, spiega la Gaming Board. Lo scoppio globale del Coronavirus ha causato la chiusura temporanea di tutti i casinò commerciali negli Stati Uniti, mentre la maggior parte dei casinò ha chiuso per il prossimo futuro. L’American Gaming Association (AGA) aveva richiesto il sostegno del governo federale dopo aver stimato che la chiusura dei casinò avrebbe potuto costare all’economia del paese ben 43,5 miliardi di dollari nei prossimi due mesi. Tuttavia, l’AGA ha anche elogiato l’Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act attraverso il Senato degli Stati Uniti, affermando che avrebbe contribuito a sostenere l’industria dei giochi durante la pandemia. Il disegno di legge, presentato dal senatore del Kentucky e leader della maggioranza al senato Mitch McConnell, comprende un pacchetto di incentivi da 2 miliardi di dollari per persone, stati e imprese colpite dalla pandemia.

