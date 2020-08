Stati Uniti. Nel Massachusetts polemiche per le disposizioni d’integrità delle scommesse sportive

La Camera dei rappresentanti del Massachusetts ha ripreso le polemiche sull’inclusione delle disposizioni di “integrità” nella legislazione sulle scommesse sportive. La versione della Camera di un disegno di legge progettata per favorire la ripresa economica attraverso la pandemia include una proposta per legalizzare le scommesse sportive, ma questo propone che l’1% delle entrate lorde ottenute dalle scommesse sportive su eventi nello stato venga consegnato ai proprietari delle sedi ospitanti.

Nel maggio 2018, la Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato la legge sulla protezione dello sport professionale e amatoriale, consentendo ai singoli Stati di approvare statuti per legalizzare il gioco d’azzardo sportivo all’interno dei propri territori. I proprietari di locali presto iniziarono a fare pressioni affinché gli Stati dirigessero una parte delle entrate a modo loro, sostenendo che le scommesse autorizzate significavano che avrebbero dovuto investire nello sviluppo di misure aggiuntive per preservare l’integrità dei risultati dei giochi. I New England Patriots, che trarrebbero beneficio dalla disposizione poiché il loro stadio è di proprietà privata, hanno negato di aver fatto pressioni per l’inclusione della tassa di integrità nel conto, dichiarando attraverso un portavoce: “Né la squadra né la lega hanno chiesto, come suggerito, questa tassa d’integrità. Ci concentriamo maggiormente sugli elementi del progetto di coinvolgimento dei fan”.

