Stati Uniti. Nel Massachusetts i casinò rimarranno chiusi fino a giugno

Il Massachusetts Gaming Commission (MGC) ha votato affinché i tre casinò dello stato rimangano chiusi al pubblico almeno fino al 1 ° giugno. La Commissione ha votato all’unanimità per mantenere le porte chiuse in tutte e tre le proprietà per contrastare la pandemia. L’MGC è inoltre in attesa di ulteriori istruzioni dal Governatore dello stato Charles Baker e dal Comitato consultivo per il riavvio.

In una dichiarazione, il Presidente della MGC, Cathy Judd-Stein, ha dichiarato: “In linea con l’ultimo mandato emesso dallo stato, la Commissione ha votato all’unanimità tramite appello nominale per estendere la chiusura temporanea delle tre proprietà del casinò dello stato. Quando abbiamo deciso per la prima volta di sospendere temporaneamente le operazioni presso le tre strutture, la Commissione e i nostri licenziatari hanno ritenuto che la salute pubblica fosse fondamentale. All’epoca, le circostanze urgenti richiedevano di agire rapidamente e con decisione. Il calendario per riaprire è ancora incerto; tuttavia, la nostra attenzione è focalizzata sullo sviluppo di un piano di riavvio responsabile e sulla massimizzazione delle linee guida, in coordinamento e collaborazione con le principali parti interessate, inclusi i tre licenziatari, i leader statali e locali e i funzionari della sanità pubblica”. L’MGC ha cercato di trovare un modo per riaprire i casinò negli ultimi due mesi, ma deve ancora trovare una soluzione per operare in sicurezza.

