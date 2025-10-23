Stati Uniti, Michigan: a settembre dal gioco online entrate per $302 milioni

Gli operatori commerciali e tribali del gioco online del Michigan hanno riportato un totale combinato di 302,7 milioni di dollari in entrate lorde derivanti dal gioco su internet (iGaming) e

Gli operatori commerciali e tribali del gioco online del Michigan hanno riportato un totale combinato di 302,7 milioni di dollari in entrate lorde derivanti dal gioco su internet (iGaming) e dalle scommesse sportive online per il mese di settembre. Questo rappresenta una diminuzione del 3,1% rispetto ad agosto.

Secondo il Michigan Gaming Control Board (MGCB), il volume totale delle scommesse sportive online ha raggiunto i 524,3 milioni di dollari, con un aumento del 54,7%. Le entrate lorde dell’iGaming sono state pari a 259,1 milioni di dollari, in calo rispetto ai 263,27 milioni di agosto. Le entrate lorde delle scommesse sportive online sono state pari a 43,6 milioni di dollari, in calo rispetto ai 49,27 milioni del mese precedente.

Le entrate lorde rettificate combinate (AGR) per iGaming e scommesse sportive online hanno raggiunto i 256,6 milioni di dollari a settembre. Di questo totale, 243,4 milioni provengono dall’iGaming e 13,2 milioni dalle scommesse sportive online. Ciò rappresenta una diminuzione dell’1,5% nell’AGR dell’iGaming e una diminuzione del 61,3% nell’AGR delle scommesse sportive rispetto ad agosto. Su base annua, l’AGR dell’iGaming è aumentato del 33,5%, mentre quello delle scommesse sportive è diminuito del 52,0% rispetto a settembre 2024.

