Stati Uniti. L’operatore del Century Casinos ha siglato un accordo con bet365

L’operatore del casinò Century Casinos ha stretto una partnership con il colosso del gioco d’azzardo online bet365 per lanciare un bookmaker online nello stato del Colorado. L’accordo decennale vedrà Century gestire un’applicazione di scommesse sportive mobile con il marchio bet365 soggetta all’approvazione regolamentare diquest’ultimo. L’accordo includerà una garanzia di reddito annua minima e una percentuale delle entrate nette da gioco ogni anno. Sarà inoltre necessario versare una commissione anticipata al momento della firma del contratto. Denise Coates, CEO di Bet365, ha recentemente donato 10 milioni di sterline all’ente benefico University Hospitals of North Midlands (UHNM) attraverso la sua fondazione di beneficenza per contribuire a finanziare la lotta contro il COVID-19 nel Regno Unito.

