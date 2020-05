Stati Uniti. L’Indiana Gaming Commission ha dato l’ok per un il nuovo casinò Hard Rock

L’Indiana Gaming Commission ha dato il via libera al nuovo casinò Hard Rock a Terre Haute. La richiesta di Hard Rock e del partner Spectacle Jack è stata approvata dopo la rimozione di due dirigenti di Spectacle Entertainment. Analogamente all’altra proprietà Spectacle in costruzione a Gary, nell’Indiana settentrionale, la nuova proprietà Terre Haute sarà gestita con il marchio Hard Rock. I piani propongono un casinò di 10mila metri quadrati che offrirebbe un totale di 1.200 macchine e tavoli da gioco. Si stima che il nuovo casinò Hard Rock invierà 45 milioni di dollari USA alle comunità locali in Indiana e 181 milioni di dollari USA allo stato in entrate di gioco nei suoi primi sette anni di attività. Hard Rock ha recentemente riacquistato i diritti di proprietà delle sue operazioni anche a Las Vegas.

PressGiochi