Stati Uniti. Le lotterie rischiano di diventare obsolete senza un’adeguata digitalizzazione

Quarantacinque stati negli Stati Uniti gestiscono una lotteria al dettaglio e solo sei di questi hanno una versione online: Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, New Hampshire e Pennsylvania. Come prevedibile, questi stati hanno visto un aumento delle vendite di biglietti online durante la pandemia. Il New Hampshire ha registrato un aumento del 38% nei giocatori online per la prima volta, ma senza un cambiamento normativo, l’industria teme che altri mercati statunitensi vedranno crollare i risultati contro i loro omologhi. Oregon State Lottery ha già riferito di aver perso il 70% dei clienti durante la pandemia. Ade Repcenco, CEO di Spinola gaming, ha dichiarato in un’intervista: “Gli operatori al dettaglio devono dare un’occhiata al mondo post-COVID-19 e al suo impatto sulle esigenze e aspettative dei giocatori e pensare a cosa significhi per il futuro delle lotterie”.

PressGiochi