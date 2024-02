Stati Uniti: le entrate dei giochi hanno raggiunto i 66,5 miliardi di dollari nel 2023

I ricavi dei giochi commerciali hanno raggiunto il record annuale di 66,5 miliardi di dollari nel 2023, secondo il Commercial Gaming Revenue Tracker dell’American Gaming Association (AGA). Il totale supera del 10% i 60,5 miliardi di dollari del 2022, segnando il terzo anno di crescita del settore negli Stati Uniti.

I ricavi trimestrali sono stati di 17,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023. Dicembre è stato il mese con i maggiori incassi con 6,2 miliardi di dollari.

Il presidente e CEO di AGA Bill Miller ha dichiarato: “Dalla tradizionale esperienza di casinò alle opzioni online, la domanda di giochi da parte degli adulti americani è ai massimi storici. Per sostenere il nostro slancio saranno necessari sforzi unificati del settore volti a combattere gli operatori illegali dannosi e aumentare gli sforzi di gioco responsabile in tandem con la crescita del mercato legale, entrambi i quali l’AGA si impegna a guidare per tutto il 2024”.

I giochi online hanno rappresentato quasi un quarto (24,7%) delle entrate dei giochi commerciali nel 2023. Le slot dei casinò fisici e i giochi da tavolo hanno incassato 49,4 miliardi di dollari, in crescita del 3,3% rispetto al 2022, con 19 mercati di gioco tradizionali su 27 che hanno visto registrare le entrate annuali.

Il volume delle scommesse sportive è stato di 119,8 miliardi di dollari e i ricavi di 10,9 miliardi di dollari, in crescita rispettivamente del 27,8 e del 44,5%. Ciò è stato alimentato dalla continua maturazione nei mercati esistenti e in diversi nuovi mercati. I ricavi del gioco d’azzardo sono cresciuti del 22,9% su base annua raggiungendo i 6,2 miliardi di dollari in sei stati.

Nel 2023, 12 dei 20 principali mercati di giochi da casinò commerciali hanno registrato una crescita dei ricavi rispetto all’anno precedente. Il mercato principale, la Strip di Las Vegas, ha registrato i guadagni più forti. Il New Jersey ha mantenuto il suo posto come il secondo mercato con i maggiori incassi, mentre Chicagoland (terzo) ha battuto il mercato di Baltimora-Washington, D.C. (quarto). La costa del Golfo del Mississippi era quinta.

“Il successo del gioco si traduce direttamente nel successo degli stati, delle città e dei paesi in cui operiamo”, ha continuato Miller. “Siamo orgogliosi di essere presenti in 47 giurisdizioni degli Stati Uniti, agendo come motori economici, creando posti di lavoro e fornendo i finanziamenti che rendono possibili programmi critici di istruzione pubblica, progetti infrastrutturali, risorse per i problemi legati al gioco d’azzardo e altro ancora”.

