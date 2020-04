Stati Uniti. Las Vegas Sands registra un calo delle entrate di oltre il 50%

Las Vegas Sands ha registrato un calo delle entrate di oltre il 50% nel primo trimestre, a causa dell’impatto della crisi del Coronavirus. Las Vegas Sands Corp. ha registrato ricavi netti di 1,78 miliardi di dollari per il 1 ° trimestre 20, in calo del 51% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sheldon Adelson, CEO e presidente di Las Vegas Sands, ha dichiarato: “L’impatto della pandemia di Covid-19 sulla nostra attività non ha precedenti e non ho mai visto nulla di simile nei miei 70 anni di attività. La nostra massima priorità in questo momento rimane il nostro profondo impegno nel supportare i membri del nostro team e nell’aiutare chi è nel bisogno in ciascuna delle nostre comunità di Macao, Singapore e Las Vegas”. Le leggi di blocco del governo dello stato del Nevada hanno fatto sì che i casinò rimarranno probabilmente chiusi per il prossimo futuro. Lunedì 20 aprile, le azioni nei casinò di Las Vegas sono crollate mentre il mercato azionario americano combatte l’impatto finanziario della pandemia.

PressGiochi