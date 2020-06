Stati Uniti. L’AGA approva il pagamento digitale all’interno dei casinò

L’American Gaming Association (AGA) ha annunciato un regolamento che consentirà i pagamenti digitali relativi ai casinò. L’associazione ha pubblicato un nuovo quadro intitolato Principi di politica di modernizzazione dei pagamenti. Tutto questo è avvenuto a seguito di un sondaggio che ha rivelato che il 57% delle persone che hanno visitato un casinò nell’ultimo anno ha ritenuto che l’opzione dei pagamenti digitali o senza contatto casinò fosse importante a causa della pandemia.

Bill Miller, presidente e CEO di AGA, ha dichiarato: “L’avanzamento delle opportunità per i pagamenti digitali è stata una delle nostre massime priorità sin dal mio primo giorno all’AGA. Si allinea al ruolo del gioco come industria moderna del 21 ° secolo e rafforza le nostre rigorose misure normative. La pandemia di COVID-19 ha reso ancora più importante i nostri sforzi per fornire ai clienti la scelta di pagamento con cui si sentono più a loro agio “. L’AGA ha affermato che più opzioni di pagamento consentiranno ai clienti dei casinò di affiancare al denaro contante opzioni di pagamento digitali sicure. Recenti ricerche condotte dall’associazione hanno scoperto che il 59% dei visitatori di casinò dell’anno scorso avevano meno probabilità di utilizzare denaro contante a causa della pandemia. L’associazione ha dichiarato: “Questo si traduce nelle preferenze dei clienti, oltre la metà (54%), nell’utilizzo di un’opzione di pagamento digitale o senza contatto”.

PressGiochi