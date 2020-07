Stati Uniti. L’AGA accoglie con favore la legge sulle tasse fiscali per gli sportsbook

Il presidente e CEO dell’American Gaming Association (AGA) Bill Miller ha accolto con favore la legislazione proposta dai rappresentanti del Congresso Dina Titus (Nevada) e Guy Reschenthaler (Pennsylvania) per abrogare le accise federali e le tasse sugli sportbooks. Il codice interno delle entrate prevede che gli operatori di scommesse sportive regolamentati paghino un’accisa federale dello 0,25% su tutte le scommesse, più una tassa annuale di $50 o “imposta di base” per ogni dipendente coinvolto nella ricezione delle scommesse. Le tasse hanno rappresentato meno di 33 milioni di dollari di tasse federali nel 2019. Miller aveva incoraggiato il Congresso ad abrogare le accise nella testimonianza al comitato giudiziario del Senato la scorsa settimana, sostenendo che le imprese regolamentate necessitavano di un sollievo per riprendersi dall’impatto della pandemia.

Ha accolto con favore il nuovo disegno di legge dicendo: “Le tasse federali e le tasse sui tributi riscosse sugli sportsbook statunitensi legali generano scarsi guadagni per il Governo. Al contrario, pongono le imprese legittime in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle operazioni di gioco illecito che evitano le tasse e le tasse di licenza. Sebbene originariamente emanato negli anni ’50 come strumento per frenare il gioco d’azzardo illegale, queste tasse federali antiquate ora danno un vantaggio agli operatori illegali. Per assorbire l’onere inutile di queste tasse, gli sportsbook sono costretti a offrire quote e pagamenti peggiori o ridurre gli investimenti nella promozione di canali legali di scommesse al pubblico. Inoltre, l’imposta principale costituisce un impedimento alle assunzioni in un momento in cui fornire posti di lavoro è fondamentale. Sono grato ai copresidenti del Congresso del Gioco di Caucus , Titus e Reschenthaler, per aver introdotto questa legislazione per fornire agli operatori regolamentati un sollievo significativo. L’eliminazione di queste tasse è un passo atteso da tempo per consentire un ambiente legale e regolamentato per le scommesse sportive che proteggerà meglio i clienti e genererà entrate necessarie per le economie statali e locali”.

