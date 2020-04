Stati Uniti. La Small Business Administration pubblica le linee guida per le piccole imprese

Il presidente e CEO dell’American Gaming Association Bill Miller ha rilasciato la seguente dichiarazione sulle linee guida che la Small Business Administration ha emesso per il programma di protezione della busta paga:

La Small Business Administration (SBA) ha pubblicato le linee guida che consentiranno alle piccole imprese che derivano entrate derivanti da giochi legali per partecipare al Paycheck Protection Program (PPP). Sebbene questi cambiamenti rappresentino alcuni progressi, non sono assolutamente all’altezza delle politiche discriminatorie antiquate che finora hanno impedito alle piccole società di gioco di accedere al sostegno ai prestiti critici reso disponibile attraverso la legge CARES. Come risultato di questa misura, alle piccole imprese di gioco che hanno chiuso per ottemperare agli ordini del governo continuerà a essere negato l’accesso a questa linea di vita per supportare i propri dipendenti. L’American Gaming Association (AGA) è grata per la guida di un importante gruppo di membri del Congresso, che hanno sostenuto instancabilmente la parità di trattamento delle piccole operazioni commerciali di gioco nelle comunità. Poiché il Congresso cerca di aggiungere risorse aggiuntive al PPP, non vediamo l’ora di lavorare con loro per chiarire che “siamo tutti insieme” respingendo la pericolosa visione della SBA secondo cui i dipendenti dei giochi non meritano assistenza durante questa crisi senza precedenti. L’AGA continuerà a sostenere con forza i soccorsi che sostengono la forza lavoro degli sfollati e le società di gioco di ogni dimensione durante questa crisi.

PressGiochi