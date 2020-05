Stati Uniti. La MGCB avvia il processo di accettazione delle licenze dei fornitori online

Il Michigan ha iniziato il processo di accettazione delle domande di licenza dei fornitori online. Il direttore esecutivo della Michigan Gaming Control Board (MGCB), Richard S. Kalm, ha dichiarato: “Abbiamo fatto un altro passo verso il lancio dei giochi online avviando il processo di accettazione delle licenze. L’MGCB incoraggia i fornitori a presentare le domande in modo da poter condurre indagini e rilasciare licenze provvisorie, che sono consentite dalla legge statale. Continuiamo a compiere progressi nella promozione delle regole per i giochi su Internet e le scommesse sportive online. Mentre prevediamo di lanciare queste forme di scommesse all’inizio del 2021, sperando che possa accadere prima”. All’inizio di questo mese, il Michigan ha iniziato questo processo per consentire scommesse online per corse di cavalli per i giocatori d’azzardo nello stato.

