Stati Uniti, la crisi causata dal Coronavirus colpisce duramente i casinò e i loro impiegati

L’American Gaming Association avverte che fino a 530.000 posti di lavoro potrebbero essere persi mentre i casinò chiudono per impedire la diffusione del virus. L’American Gaming Association (AGA) prevede che l’industria del gioco d’azzardo statunitense perderà 21,3 miliardi di dollari a causa della crisi del Coronavirus. L’organizzazione ha affermato che le prossime otto settimane saranno fondamentali per il settore dopo che centinaia di casinò in tutto il paese avranno chiuso le porte come parte degli sforzi per fermare la diffusione del virus mortale. Quasi tutti i casinò negli Stati Uniti, sia privati ​​che non, hanno chiuso le porte questa settimana. Questo, secondo l’AGA, potrebbe costare 530.000 posti di lavoro con artisti del calibro di Cesare già in esubero. “L’American Gaming Association, in collaborazione con i nostri colleghi in tutto il settore dell’ospitalità, è impegnata con la leadership del Congresso e dell’amministrazione per definire pacchetti di stimolo e aiuti che supporteranno i dipendenti, le loro famiglie e le nostre comunità attraverso questa crisi senza precedenti” dichiara Casey Clark SVP di Strategic Communications di AGA.

