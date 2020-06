Stati Uniti. INTRALOT lancia la nuova piattaforma di scommesse sportive

INTRALOT e l’affiliata americana INTRALOT Inc. hanno annunciato il lancio della soluzione di scommesse sportive digitali a Washington DC e si sono congratulati con l’Office of Lottery and Gaming (DC Lottery) del Distretto di Columbia per l’introduzione. GambetDC, la piattaforma di scommesse sportive di livello mondiale alimentata dalla lotteria DC, è stata lanciata dal vivo il 28 maggio. La nuova esperienza di scommesse sportive offre intrattenimento responsabile, generando al contempo entrate a sostegno di programmi, servizi e iniziative pubblici a beneficio dei residenti e per l’economia del distretto di Columbia. INTRALOT, nell’ambito del suo attuale contratto con la DC Lottery, ha implementato la sua nuova piattaforma INTRALOT Orion per abilitare l’offerta di scommesse sportive mobili. Oltre alla tecnologia, INTRALOT fornisce alla Lotteria DC una suite completa di servizi di scommesse sportive di supporto, come Managed Trading Services (MTS), Marketing Services (MS) e Customer Support (CS). I giocatori di GambetDC hanno accesso a un vasto assortimento di mercati di scommesse nonché a diverse opzioni di tra cui scommesse a gioco singolo, parlay, in-game e proposition. Inoltre, GambetDC è ampiamente disponibile in tutto il Distretto per i giocatori di età pari o superiore a 18 anni. INTRALOT implementerà anche un programma di scommesse sportive al dettaglio nel 2021.

Chris Dimitriadis, CEO del Gruppo INTRALOT ha dichiarato: “Desideriamo ringraziare la DC Lottery per la fiducia. La nostra piattaforma all’avanguardia, INTRALOT Orion, consentirà ai giocatori del Distretto di Columbia di godere della comodità di scommettere sempre e ovunque, offrendo loro un’esperienza di gioco senzaeguali. Continueremo la nostra partnership con la Lotteria DC e forniremo loro il nostro portafoglio di prossima generazione e servizi avanzati per guidare le prestazioni e accelerare la crescita”.

“Il nostro team alla DC Lottery è entusiasta di presentare GambetDC, che servirà a modernizzare il nostro portafoglio di prodotti e alla nostra missione di massimizzare le entrate per supportare i programmi e i servizi del Distretto”, ha affermato Beth Bresnahan, Direttore esecutivo del distretto della Columbia Office of Lottery and Gaming.

Byron Boothe, CEO di INTRALOT US Interim ha spiegato: “Riconosciamo che c’èun numero limitato di eventi su cui scommettere in questo momento, questo lancio ci offrirà l’opportunità di distribuire il sito Web di scommesse GambetDC ai potenziali giocatori nel Distretto ed essere preparati per il ritorno su larga scala dello sport. Siamo entusiasti del fatto che GambetDC sia presente a Washington, DC e non potremmo essere più orgogliosi del fatto che si sia trattato di un lancio così efficace per i nostri partner. Conosciamo la passione per gli sport di DC e speriamo che questa esperienza soddisfi i giocatori. Siamo entusiasti di fornire alla Lotteria DC una soluzione completa per massimizzare i ricavi delle scommesse sportive e per il Fondo generale del distretto, aiutando l’economia della città a beneficio di tutti i residenti del distretto, così come i pendolari e i visitatori della capitale della nazione”.

PressGiochi