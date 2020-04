Stati Uniti. In Virginia sarà approvata una nuova legislazione relativa ai casinò

In Virginia, dopo che è stata approvata la nuova legislazione per il lancio di cinque casinò, il Governatore Ralph Northam ha proposto alcune modifiche prima della firma per il disegno di legge. Northam ha dovuto agire fino a mezzanotte di sabato su SB 36 o HB 4, ma ha deciso di proporre emendamenti alle fatture anziché firmarle. Il Governatore vuole modificare il modo in cui vengono distribuite le entrate fiscali dei casinò nello stato.

Il vicedirettore Carter Hutchinson, ha spiegato: “Il Governatore modificherà la disposizione del disegno di legge che dice che circa i due terzi delle entrate vanno al fondo generale. Sta per modificare quella voce per designare il finanziamento destinato alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riparazione della scuola. La voce sarà relativamente ampia dato che le entrate dei casinò non inizieranno ad arrivare per almeno un paio d’anni”. I due progetti di legge che hanno approvato la legislatura consentono cinque sedi di gioco d’azzardo nello stato, compresi i libri di sport.

