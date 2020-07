Stati Uniti. In Pennysilvania verranno concesse le licenze per aprire i casinò satellite

Il Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) concederà quattro licenze agli operatori per aprire casinò “satellite” nello stato. Il regolatore ha programmato un’asta per settembre per consentire agli attuali titolari di licenze di fare offerte per le nuove licenze. I casinò satellite o “categoria 4” saranno posti più piccoli con un massimo di 40 tavoli e un massimo di 750 slot.

Saranno rilasciate quattro licenze in una mossa progettata per consentire allo stato di incassare maggiori entrate fiscali a seguito dell’impatto della crisi di COVID-19.

Il PGCB ha dichiarato: “Le entità idonee a partecipare all’asta sono qualsiasi licenziatario di slot machine in Pennsylvania, nonché una persona con un interesse di proprietà in una licenza di slot machine. All’asta, gli offerenti devono presentare una posizione riservata di Categoria 4, che sarà una coordinata fissa circondata da un raggio di 15 miglia, risultante in un cerchio di 30 miglia. Il punto centrale geografico deve essere parte dell’offerta presentata all’asta. Inoltre, il circolo di ubicazione della riserva non può trovarsi entro 40 miglia lineari da qualsiasi impianto con licenza di Categoria 1, 2, 3 o 4 esistente o pianificato o da un luogo di riserva di Categoria 4 precedentemente stabilito”.

