Stati Uniti. In Oklahoma cresce il gioco d’azzardo nei casinò

Il Governo federale ha annunciato l’approvazione di un nuovo patto di gioco d’azzardo tra l’Oklahoma e due aziende tribali. I patti tra Oklahoma e la tribù Otoe-Missouria e la Comanche Nation sono stati entrambi approvati dal Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti dopo la scadenza di un periodo di revisione di 45 giorni. Secondo il governatore Kevin Stitt, lo stato rimane ancora coinvolto in una disputa legale sul gioco d’azzardo tribale con altri leader legislativi del partito.

In una dichiarazione, Stitt ha affermato: “I leader hanno lavorato duramente per garantire condizioni eque per i loro cittadini, i cui contributi durante i negoziati hanno assicurato condizioni di gioco più equilibrate e modernizzato il mercato dei giochi in Oklahoma”.

Compagno repubblicano, il procuratore generale dell’Oklahoma Mike Hunter aveva chiesto al Dipartimento degli Interni di respingere i patti, sostenendo che Stitt aveva superato il limite della sua autorità, dichiarando: “Sono profondamente deluso dall’abdicazione del segretario interno David Bernhardt della sua responsabilità nei confronti di tutti i sovrani dei nativi americani dell’Oklahoma, non solo di due”. I nuovi patti consentono alle due tribù in questione di offrire nuove forme di gioco d’azzardo, comprese le scommesse sportive e di costruire nuovi casinò più vicini alle aree metropolitane, da cui lo stato otterrebbe un numero maggiore delle entrate. Il procuratore generale Mike Hunter ha dichiarato che il gioco d’azzardo sportivo rimane illegale ai sensi della legge statale e ha affermato che qualsiasi tentativo da parte delle parti interessate di costruire nuovi casinò probabilmente affronterebbe l’opposizione di altre che già gestiscono casinò nelle aree. Il gioco d’azzardo nei casinò è in piena espansione in Oklahoma. Dopo l’approvazione da parte degli elettori dell’espansione del gioco d’azzardo nel 2004, lo stato ha ora 130 casinò che vanno dagli allegati delle stazioni di servizio ai casinò degli hotel in stile resort, spesso nelle comunità di confine.

PressGiochi