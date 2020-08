Stati Uniti. In aumento le scommesse sportive in Colorado nel terzo mese dalla regolamentazione

Le scommesse sportive sono finalmente in aumento in Colorado dopo il ritorno degli sport in diretta negli Stati Uniti. Nel terzo mese di scommesse sportive regolamentate sonon stati giocati 59,2 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 55,2% sui 38,1 milioni di dollari scommessi a giugno, mentre maggio, il primo mese di scommesse sportive regolamentate, ha visto un handle di 25,5 milioni di sterline.

L’aumento è stato in gran parte dovuto al ritorno dei principali campionati sportivi come MLB e NBA. Il baseball ha avuto il ruolo principale con $9,2 milioni, seguito dal calcio a $7,6 milioni, poi il tennis da tavolo a $5,1 milioni e il golf a $4,8 milioni. La pallacanestro ha attirato $3,3 milioni di scommesse, sette volte l’importo visto a giugno. Le scommesse sportive sono state introdotte in Colorado il 1 maggio. Diversi bookmaker sono già entrati nel mercato, tra cui DraftKings, FanDuel, BetRivers e FOX Bet.

