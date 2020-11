Stati Uniti. Il Wire Act incombe sull’espansione delle scommesse sportive

L’impatto duraturo del Wire Act federale del 1961 è l’eccesso legale e normativo più significativo per il mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti, secondo i risultati preliminari del VIXIO GamblingCompliance e SBC U.S. Sports Betting Regulatory Survey. Oltre il 28% delle decine di intervistati al primo sondaggio ha identificato il Wire Act come la questione normativa che molto probabilmente ostacolerà la crescita del mercato nei prossimi anni. La mancanza di applicazione nei confronti degli operatori offshore è stato il secondo problema più grande, selezionato dal 19% dei dirigenti del settore, esperti legali, funzionari di conformità e regolatori.

Il Wire Act, che proibisce le trasmissioni interstatali di qualsiasi scommessa sportiva e richiede l’installazione di server separati in ogni stato con scommesse sportive legali, è stato identificato come la restrizione normativa più onerosa o costosa per gli operatori di scommesse sportive, prima di tasse e commissioni elevate, la necessità di più partner per l’accesso al mercato in stati diversi e requisiti dei dati ufficiali della lega. Nel frattempo, oltre la metà dei partecipanti al sondaggio ha scelto il Wire Act come la questione più importante che potrebbe essere affrontata al Congresso in caso di legislazione federale. Tuttavia, quasi il 60% ha affermato che il costante status quo di una regolamentazione strettamente statale era preferibile a qualsiasi interferenza federale nelle scommesse sportive.

Secondo un sondaggio realizzato da VIXIO GamblingCompliance durante le prime due settimane di novembre gli intervistati si sono divisi sul fatto che l’Ohio o il Massachusetts sarebbero stati i prossimi a legalizzare le scommesse sportive online. Più della metà ritiene che un’espansione accelerata delle scommesse sportive online sia la principale conseguenza politica della pandemia, ma il 25% ha scelto un’accelerazione delle nuove leggi per consentire l’iGaming , che è attualmente legale in soli cinque stati.

