Stati Uniti. Il Maryland rischia di perdere 250 milioni di dollari di entrate da casinò e lotterie

Il Maryland potrebbe perdere circa 250 milioni di dollari di entrate fiscali da casinò e lotterie a causa dell’impatto del Coronavirus. Poiché lo stato rimane sotto misure di blocco a causa della diffusione di Covid-19, le stime finanziarie prevedono enormi carenze di entrate fiscali. Le entrate derivanti da giochi da casinò e lotterie sono state pari a 1,3 miliardi di dollari nel 2019, di cui 717,5 milioni generati dai casinòSei casinò sono stati costretti a chiudere il 16 marzo dal governatore Larry Hogan per frenare la diffusione del Coronavirus nel Maryland. Il direttore dell’agenzia di controllo della lotteria e del gioco del Maryland, Gordon Medenica, ha dichiarato: “Se questa situazione continuerà fino alla fine dell’anno fiscale potremmo ridurre di oltre 200 milioni di dollari di contributi allo stato. Da inizio anno siamo in calo di circa $ 66 milioni, quindi se restiamo chiusi per altri due mesi la situazione diventerà ancora più terribile”. Il Maryland, a marzo, ha proposto una legge sulle scommesse sportive che potrebbe aumentare le entrate fiscali statali in futuro, ma che sarà sottoposta a referendum non prima di novembre.

