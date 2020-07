Stati Uniti. Il Governatore del Massachusetts favorevole alla legalizzazione delle scommesse sportive

Il Governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha affermato che legalizzare le scommesse sportive aiuterebbe la ripresa dello stato dalla pandemia, affermando che: “Volevamo dare al Massachusetts la possibilità di far scommettere la gente qui anziché altrove. E credo assolutamente che, oltre a una sorta di problemi di concorrenza transfrontaliera che verrebbero affrontati facendo qualcosa qui in Massachusetts, genererebbe sicuramente entrate e sarebbe qualcosa a cui molte persone sarebbero interessate”.

La risposta è arrivata dopo che David Friedman, dirigente del Boston Red Sox, ha spinto per la legalizzazione delle scommesse sportive mentre i casinò sono rimasti chiusi. Friedman ha dichiarato: “A quattro mesi da questa pandemia, le scommesse sportive su mobile sono un’urgenza per i campionati e le squadre. Come ho detto, i nostri ricavi sono scesi di molto e quindi l’impatto finanziario diretto dei ricavi per le scommesse sportive per le squadre, normalmente, potrebbe avere un impatto relativamente modesto, ma oggi ogni singolo dollaro di pubblicità e sponsorizzazioni sarebbe estremamente importante per noi”.

PressGiochi