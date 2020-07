Stati Uniti. Il CEO di American Gaming Association parteciperà all’audizione del comitato giudiziario del Senato

Il Presidente e CEO dell’American Gaming Association (AGA) Bill Miller parteciperà all’audizione del comitato giudiziario del Senato degli Stati Uniti intitolata “Proteggere l’integrità dell’atletica del college”, mercoledì 22 luglio alle 14:30 (EDT). Miller discuterà di come le scommesse sportive regolamentate e legali proteggano i consumatori, gli atleti e tutti i livelli di competizione. L’audizione si svolgerà presso il Dirksen Senate Office Building G50 e sarà trasmessa in streaming in diretta, in modo da poter partecipare in digitale. Il settore delle scommesse sportive continua a crescere negli Stati Uniti, ma rimane ancora illegale in molti stati. Ecco perché Bill Miller di AGA spiegherà come la regolamentazione del settore sia la strada da percorrere e come possa operare con tutte le procedure di sicurezza necessarie.

