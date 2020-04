Stati Uniti, il CEO dell’AGA scrive una lettera a Trump per tutelare il settore del gioco

Il presidente e CEO dell’American Gaming Association (AGA), William C. Miller, Jr, ha scritto una lettera a Trump. Ha affrontato le regole del programma di protezione salariale (PPP) della SBA, al fine di difendere il settore.

La lettera di AGA a Trump riporta: “AGA apprezza la sua leadership in questo momento straordinariamente difficile per la nostra nazione. L’industria dei giochi è tra i settori maggiormente colpiti dall’epidemia COVID-19, in gran parte, a causa della chiusura obbligatoria delle strutture, che ha messo a repentaglio i mezzi di sussistenza di 1,8 milioni di americani.

Mentre voi e la vostra amministrazione continuate a rispondere alle esigenze di salute, sicurezza ed economia del popolo americano, chiedo rispettosamente il vostro intervento immediato per affrontare un problema significativo con le Regole Finali Interinali del Programma di protezione salariale (PPP) rilasciate dalla Small Business Amministrazione (SBA) il 2 aprile 2020. In particolare, queste regole provvisorie si basano su una politica antiquata e discriminatoria che rende le piccole entità di gioco non ammissibili a ricevere assistenza per prestiti progettati per aiutare le piccole imprese a pagare i propri dipendenti. Durante questo periodo senza precedenti di interruzione delle attività e chiusure obbligatorie, hai chiaramente riconosciuto attraverso l’adozione del Coronavirus Aid, Review ed Economic Security Act (CARES Act), la necessità di assistere una varietà di piccole imprese che soddisfano i requisiti di idoneità alla dimensione.

Oltre alle telefonate di dozzine di membri bipartisan del Congresso all’SBA degli ultimi giorni, le lettere allegate sottolineano il chiaro intento alla base della legislazione di aiutare le imprese nel momento del bisogno. La diversità regionale di questi membri sottolinea inoltre l’impatto che la decisione ingiustificata di SBA avrà sui lavoratori e sulle imprese di gioco in numerosi Stati in tutto il paese.

L’industria dei giochi è un importante motore economico, creatore di posti di lavoro e contribuente in 43 stati. Condividiamo l’interesse prevalente per i dipendenti che conservano il proprio lavoro in modo che possano tornare rapidamente una volta che questa situazione si è attenuata.

Le persone che vengono licenziate verranno altrimenti spinte verso l’assistenza di disoccupazione e Medicaid. Non solo i lavoratori stanno meglio quando rimangono collegati al proprio datore di lavoro, ma questo approccio ha benefici a lungo termine per la nostra economia. I costi di dislocazione associati alla disoccupazione diffusa sono gravi. Il mantenimento dei dipendenti nelle retribuzioni evita di ricorrere a complicazioni, risparmia sui costi di formazione futuri e aumenta la produttività, che è essenziale per una ripresa economica più rapida. Oltre alle considerevoli esigenze di gioco di pagare e provvedere alla nostra forza lavoro diretta, l’industria dei giochi supporta anche 350.000 posti di lavoro per piccole imprese. Rendere le risorse SBA disponibili per le aziende di gioco idonee alle dimensioni è la cosa giusta da fare. Allo stato attuale, la politica discrimina queste aziende tradizionali e, soprattutto, le centinaia di migliaia di dipendenti che fanno affidamento sui giochi per il proprio sostentamento.

Di conseguenza, confido che concorderà sul fatto che è fondamentale che le società di gioco e i loro dipendenti possano beneficiare dei programmi di prestito SBA, come previsto dalla legge CARES.”

