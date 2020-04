Stati Uniti. Il casinò Tropicana Atlantic City licenzierà 2704 dipendenti a seguito del prolungamento della chiusura forzata

Tropicana Atlantic City licenzierà 2.704 dipendenti poiché la chiusura obbligatoria di tutti i casinò del New Jersey si estenderà per un altro mese. A marzo, il governatore Phil Murphy ha ordinato ai nove casinò dello stato di chiudere come parte degli sforzi per combattere il COVID-19.

“Non è più il momento giusto per gli affari. Questo è vero. Smettiamo di credere alle persone che affermano che ciò non è reale”, ha detto Murphy . L’American Gaming Association (AGA) ha stimato che il New Jersey perderà ogni mese circa $540 milioni di entrate dai casinò a causa della chiusura forzata del Coronavirus.

PressGiochi