Stati Uniti. IGT sigla un nuovo accordo con FanDuel Group

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che consoliderà la sua presenza nel crescente mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti attraverso un accordo pluriennale con il principale fornitore di scommesse sportive e iGaming, FanDuel Group. Secondo i termini dell’accordo, la piattaforma PlaySports di IGT alimenterà tutti i nuovi ed esistenti sportsbook di FanDuel fino a settembre 2024. Inoltre, FanDuel Group ha accettato di offrire i giochi PlayCasino di IGT PlayDigital negli stati in cui operano i casinò online.

L’accordo pluriennale si basa sulla partnership tecnologica di successo di IGT e del Gruppo FanDuel che attualmente si estende in nove stati degli Stati Uniti e include il FanDuel Sportsbook a Meadowlands Racing and Entertainment a East Rutherford, New Jersey, lo sportbook di maggior volume del paese. L’accordo estende anche la distribuzione dei giochi PlayCasino di IGT. PlayDigital che spaziano tra slot, blackjack, roulette e altro. FanDuel Group sta attualmente sfruttando i migliori giochi IGT PlayCasino come Wheel of Fortune® Triple Extreme Spin, Triple Red Hot 7s Free Games e Red Hot Tamales! ® all’interno delle sue app e siti Web di scommesse mobili nel New Jersey e in Pennsylvania.

Matt King, CEO di FanDuel Group, ha spiegato: “La piattaforma PlaySports di IGT è stata parte integrante dell’espansione di FanDuel negli Stati Uniti, poiché attualmente la sfruttiamo per alimentare lo sportsbook n.1 in America. IGT è il partner strategico su cui ci appoggeremo per espandere la nostra impronta di vendita al dettaglio attraverso la piattaforma PlaySports, che ci consente di creare un’esperienza intuitiva e tecnologicamente guidata per i nostri clienti, mentre il contenuto PlayCasino consente a FanDuel di offrire intrattenimento di alta qualità in mercati nuovi ed esistenti”.

Enrico Drago, Senior Vice President di IGT PlayDigital, ha dichiarato: “La tecnologia pluriennale della piattaforma PlaySports e l’accordo sui contenuti iGaming con FanDuel Group abbinano il principale fornitore di scommesse sportive di contenuti e B2B con uno degli operatori di scommesse sportive più rispettati d’America per siglare una partnership vincente e creare un’abbondanza di opportunità per entrambe le parti. Ci impegniamo ad alimentare la crescita di FanDuel attraverso la nostra piattaforma, pronta per il mercato, i contenuti di gioco preferiti dai giocatori e le tecnologie di scommesse self-service”.

Dal 2018, IGT e FanDuel Group hanno raggiunto insieme una serie di importanti traguardi come: il lancio degli sportsbook di vendita al dettaglio di FanDuel in otto stati degli Stati Uniti, tra cui New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia Occidentale, Iowa, Indiana, Michigan e Mississippi; i lancio di scommesse sportive online in cinque stati degli Stati Uniti, tra cui New Jersey, Pennsylvania, Virginia Occidentale, Indiana e Colorado; gestione del più grande volume di sportsbook negli Stati Uniti presso Meadowlands Racing and Entertainment a East Rutherford, N.J; distribuzione di oltre 200 centri self-service IGT PlaySports su FanDuel Sportsbooks negli Stati Uniti; slot e giochi da tavolo PlayCasino ad alte prestazioni per alimentare la leadership mobile di FanDuel nel New Jersey e in Pennsylvania e guidare la crescita strategica in tutto il segmento mobile.

PressGiochi