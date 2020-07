Stati Uniti. IGT avanza in Pennsylvania con CrystalDual 27 e CrystalSlant Video Gaming Terminals

International Game Technology ha annunciato oggi che i terminali di videogiochi della società, CrystalDual® 27 e CrystalSlant ™, hanno ricevuto l’approvazione da parte della Pennsylvania Gaming Control Board. Questa approvazione consente a IGT di basarsi sulla sua consolidata presenza di gioco in Pennsylvania che comprende slot e giochi di video poker, sistemi di gestione dei casinò, iGaming, scommesse sportive e il sistema centrale di videogiochi. IGT è il leader globale nei giochi. Sfruttando una vasta gamma di contenuti interessanti, sostanziali investimenti in innovazione, approfondimenti sui giocatori, competenza operativa e tecnologia all’avanguardia, le soluzioni di IGT offrono esperienze di gioco senza rivali che coinvolgono i giocatori .

Nick Khin, Chief Operating Officer, ha dichiarato: “Con l’approvazione della Pennsylvania Gaming Control Board per i terminali di videogiochi in sintonia con il mercato di IGT, siamo in grado di offrire altri giochi ai giocatori, tra cui Stinkin ‘Rich®, Red Hot Tamales! ® e The Wild Life®. IGT ha avuto un grande successo in Pennsylvania attraverso canali di gioco e crediamo che il nostro hardware innovativo e i contenuti di gioco la crescita del nostro mercato. Non vediamo l’ora di sfruttare la nostra decennale esperienza nello Stato per massimizzare questa nuova opportunità”.

