Stati Uniti. Idaho Lottery restituisce 55 milioni di dollari in premi ai cittadini dello Stato

La filiale statunitense di INTRALOT, INTRALOT, Inc., si è congratulata con i suoi partner della Idaho Lottery per i premi consegnati nello stato nel 2020. La Lotteria ha annunciato un totale di dividendi per 55,5 milioni di dollari per l’anno fiscale. Fin dal suo inizio, la lotteria, compreso quest’anno, ha restituito oltre 961,5 milioni di dollari alla popoloazione dell’Idaho.

Il Dr. Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT, ha dichiarato: “Vorremmo congratularci con la Idaho Lottery per aver ottenuto un eccezionale ritorno allo Stato dell’Idaho e ai suoi cittadini. Siamo grati alla lotteria per la loro fiducia e partnership di lunga data e non vediamo l’ora di continuare a creare valore e guidare la loro crescita attraverso la nostra tecnologia all’avanguardia e la qualità avanzata dei servizi”.

Byron Boothe, CEO di INTRALOT, Inc. ha commentato: “La leadership e i successi del team dell’Idaho Lottery nel corso degli anni e soprattutto quest’anno, restituendo oltre $55 milioni allo stato durante una pandemia senza precedenti, la rendonmo protagonista del settore. INTRALOT attende con impazienza la continua collaborazione e l’assistenza nella generazione di entrate per il grande Stato dell’Idaho. Congratulazioni ai nostri partner, il team dell’Idaho Lottery”.

