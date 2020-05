Stati Uniti. I casinò di Las Vegas aderiscono all’iniziativa di test per contrastare il COVID-19

Gli operatori di casinò di Las Vegas hanno aderito a un’iniziativa del test COVID-19 progettata per testare i dipendenti prima che tornino al lavoro. I casinò di tutta la Strip collaboreranno con l’University Medical Center (UMC), il Culinary Health Fund e il Las Vegas Convention Center per accelerare i test dei dipendenti prima di riaprire al pubblico. Il CEO della MGM, Bill Hornbuckle, ha dichiarato: “La capacità di riaprire in sicurezza le nostre proprietà è stata il nostro obiettivo principale nelle ultime settimane. Questo test ci consentirà di garantire ai nostri dipendenti e ospiti la massima tranquillità”.

Il CEO di Caesars, Jack Rodio, ha dichiarato: “Caesars apprezza l’industria dei giochi e la partnership sindacale con UMC per testare i nostri dipendenti e contrastare il COVID-19. Tutti i dipendenti Caesars completerebbero un questionario pre-screening e i risultati determinerebbero la necessità di un test prima di tornare al lavoro”.

Nel frattempo, il presidente e CEO di Boyd Gaming, Kevin Smith, ha dichiarato: “Attraverso questa espansione della nostra partnership con UMC, possiamo fare la nostra parte per aiutare a prevenire la diffusione del virus nella nostra comunità e dimostrare il nostro impegno nell’offrire un servizio sicuro e un ambiente divertente per tutti”.

