Stati Uniti. I casinò del Nevada pronti per la riapertura del 4 giugno

Il Governatore Steve Sisolak ha confermato che la data prevista per la riapertura dei casinò del Nevada è il 4 giugno, casinò che sono rimasti chiusi per mesi a causa della pandemia. Sisolak ha confermato la data, che dà ai casinò di Las Vegas e in tutto lo stato del Nevada poco più di una settimana per prepararsi a riaprire, inclusa l’introduzione di ulteriori misure igieniche e di sicurezza. Sisolak ha detto: “Daremo il benvenuto ai visitatori in Nevada il 4 giugno. Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili. Non credo che troveranno un posto più sicuro rispetto a Las Vegas. Il Nevada Gaming Control Board emetterà un avviso per il settore, questo mercoledì, che stabilisce i requisiti per la ripresa delle operazioni di gioco nello stato del Nevada”.

PressGiochi