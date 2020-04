Stati Uniti. I casinò del Massacchussets potrebbero riaprire nell’immediato futuro

I casinò del Massachusetts potrebbero riaprire, ma solo quando si potrà operare in un ambiente sicuro. I regolatori del gioco dello stato hanno cercato a Macao le misure ideali che dovrebbero essere messe in atto per proteggere il pubblico. Sono stati presi in considerazione anche i piani rivelati dall’amministratore delegato di Wynn Resorts, Matt Maddox, all’inizio di questa settimana. I casinò dello stato sono chiusi dal 15 marzo e le porte rimarranno chiuse almeno fino al 4 maggio. Parlando alla riunione del gruppo, la presidente della Commissione di gioco del Massachusetts, Cathy Judd-Stein, ha dichiarato: “Siamo pienamente impegnati con i nostri licenziatari in preparazione per unvnuovo piano oer ritornare alla normalità e una miriade di considerazioni per una riapertura sicura e sostenibile. Quello che sappiamo per certo è che non sarà semplice come sbloccare le porte e riaccendere le luci. Qualunque siano i piani, richiederanno solide campagne di educazione pubblica per clienti e dipendenti. In questo momento, tuttavia, l’attenzione rimane sul rimanere a casa per fermare la diffusione e appiattire la curva di contagio. Ma mentre guardiamo alla fase successiva, qualunque essa sia, non ci dovrà essere carenza di logistica”.

