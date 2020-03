Stati Uniti, GAN pubblica i dati delle scommesse in Pennysilvania

GAN plc, uno sviluppatore e fornitore pluripremiato di software di gioco d’azzardo B2B a livello aziendale, servizi e contenuti di gioco online negli Stati Uniti, ha aggiornato il mercato dopo aver pubblicato il 18 marzo, dal Pennsylvania Gaming Control Board (“PGCB”), le informazioni finanziarie sulle scommesse su sportive su Internet per il mese di febbraio 2020. I punti salienti del PGCB includono: Internet Gaming Win è stato di 19,5 milioni di dollari a febbraio, rilevando un aumento del 39,6% rispetto al mese precedente. Questo rispetto a: $14,0 milioni per il mese di gennaio; $10,6 milioni per il mese di dicembre; $9,7 milioni per il mese di novembre. Total Internet Sports Wagering Handle circa ha rilevato $294,1 milioni per il mese di febbraio, rispetto a: $308,6 milioni per il mese di gennaio; $297,4 milioni per il mese di dicembre; $266,7 milioni per il mese di novembre. I ricavi lordi delle scommesse sportive su Internet) per il mese di febbraio sono stati di $10,8 milioni. Questo rispetto a: $26,7 milioni per il mese di gennaio; $14,5 milioni per il mese di dicembre; e $17,3 milioni per il mese di novembre. I ricavi lordi possono variare di mese in mese a causa dei pagamenti per eventi futuri che si verificano mesi dopo la scommessa e le scommesse vincenti non riscattate dei mesi precedenti diventeranno deducibili al riscatto nei mesi futuri. sarà aggiornato e pubblicato ogni mese, in seguito alla pubblicazione da parte di PGCB, al fine di consentire alla comunità degli investitori di monitorare prontamente la crescita del gioco d’azzardo su Internet in Pennsylvania, che rimane un mercato chiave per GAN.

PressGiochi