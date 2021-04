Stati Uniti. Entro il 2022 New York potrebbe legalizzare le scommesse sportive online

Il senatore dello Stato di New York, Joseph Addabbo, ha inserito tra i suoi obiettivi quello di lanciare un mercato di scommesse sportive legale entro l’inizio del prossimo anno. La scorsa settimana, New York ha fatto un passo avanti verso le scommesse mobili regolamentate dopo con l’introduzione all’interno del disegno di legge per il budget statale FY 2022 delle disposizioni per le scommesse sportive mobili legali, che comprendevano un canone di $25 milioni e una procedura di offerta per potenziali licenze.

Con l’inclusione delle disposizioni sulle scommesse mobili nel disegno di legge di bilancio, Addabbo ha affermato che ciò potrebbe portare alla legalizzazione entro il prossimo anno. La Commissione statale per i giochi è pronta per avviare la creazione del processo di scommesse sportive mobili e iniziare ad accettare le offerte dai fornitori di scommesse sportive questo luglio. “La legalizzazione delle scommesse sportive mobili porterà i fondi necessari allo stato che andranno a finanziare il nostro sistema educativo, programmi di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo problematico e la creazione di posti di lavoro” ha spiegato Addabbo.

