Stati Uniti. Dal 21 maggio riapriranno i casinò nello stato del Mississipi

La Commissione di gioco del Mississippi ha annunciato che i casinò nello stato possono riaprire dal 21 maggio. I casinò sono stati chiusi nello stato dal 16 marzo dopo la disposizione delle misure per prevenire la diffusione di Covid-19 da parte del Governo. La riapertura dei casinò dello stato arriva poco prima del weekend del Memorial Day, che segna l’inizio della stagione turistica estiva. Oggi, è probabile che la Commissione pubblicherà le linee guida di sicurezza, che includeranno i requisiti per il distanziamento sociale tra i clienti, la pulizia regolare delle slot machine e di altre attrezzature ed infine i controlli della temperatura per il personale e i clienti. Un casinò del Mississippi ha già ridisegnato la sua piattaforma di gioco per le distanze sociali prima della riapertura.

