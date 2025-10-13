Stati Uniti, dal 1° gennaio 2026 la California metta al bando i casinò sweepstakes

Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato l’Assembly Bill 831 (AB 831), che vieta ufficialmente il gioco d’azzardo online tramite sweepstakes in tutto lo stato. La misura, approvata all’unanimità sia dal Senato che dall’Assemblea statale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e rende la California il 17° stato americano ad adottare provvedimenti legali contro i casinò sweepstakes.

La nuova legge vieta l’operazione o la facilitazione di sweepstakes online o sistemi di gioco a doppia valuta che imitano il gioco d’azzardo con denaro reale. La responsabilità si estende oltre gli operatori, includendo soggetti come processori di pagamento, istituzioni finanziarie, fornitori di contenuti di gioco, servizi di geolocalizzazione, piattaforme digitali e affiliati media che consapevolmente supportano o promuovono tali attività. I trasgressori rischiano accuse penali punibili con multe fino a 25.000 dollari, fino a un anno di carcere nella contea, o entrambe le sanzioni.

La legge prevede esenzioni per operatori autorizzati come i casinò tribali e la lotteria statale, nonché per sweepstakes promozionali legittimi legati a prodotti e servizi reali. I singoli giocatori non sono ritenuti responsabili ai sensi della legge. I legislatori hanno inoltre sottolineato che le piattaforme sweepstakes non autorizzate rappresentano rischi per i consumatori, operando al di fuori della supervisione normativa e dei requisiti di gioco responsabile.

I sostenitori del disegno di legge sostengono che, per anni, i casinò sweepstakes hanno operato in una zona grigia legale, presentandosi come piattaforme di gioco “sociale” pur consentendo agli utenti di acquistare monete virtuali e riscattare vincite in denaro. I legislatori hanno descritto l’AB 831 come un passo necessario per chiudere questa scappatoia e stabilire confini chiari tra gioco d’azzardo autorizzato e attività non regolamentate.

Sebbene la legge abbia goduto di ampio sostegno bipartisan, ha suscitato opposizione da parte della Social Gaming Leadership Alliance (SGLA), un’organizzazione che rappresenta gli operatori sweepstakes. Il gruppo ha sostenuto che il divieto potrebbe costare alla California oltre 1 miliardo di dollari in attività economica annuale e centinaia di milioni in entrate fiscali perse.

Per l’industria dei sweepstakes, si tratta di una battuta d’arresto significativa. Con oltre 39 milioni di abitanti, la California è lo stato più grande ad aver vietato queste piattaforme. Prima di questa decisione, l’azione più rilevante era arrivata da New York, dove un disegno di legge simile è in attesa della firma del governatore Kathy Hochul. In Florida, invece, la proposta di vietare i casinò sweepstakes non è riuscita ad avanzare all’inizio dell’anno, offrendo all’industria una breve tregua.

