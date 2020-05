Stati Uniti. Da oggi riaprono i casinò nello stato del Minnesota

I casinò del Minnesota riapriranno oggi, 26 maggio, dopo essere stati chiusi per più di due mesi a causa della diffusione del COVID-19. Gli operatori tribali hanno fissato il proprio calendario per la riapertura, in vista dei piani dello stato di iniziare a revocare le misure di blocco dal 1 ° giugno. Misure rigorose e diverse procedure verranno effettuate all’interno dei casinò, così da garantire la sicurezza del personale e dei clienti ed evitare un’ulteriore diffusione del virus. Uno dei più grandi casinò dello stato, Mystic Lake, ha installato divisori in plexiglass, aumenterà il numero di superfici igienizzate e ridurrà la capacità del suo piano di gioco. I clienti e i dipendenti saranno sottoposti a controlli di temperatura prima di accedere alle strutture di gioco e dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Anche i casinò del Nevada hanno iniziato a prepararsi alla riapertura, prevista presumibilmente per il 4 giugno.

